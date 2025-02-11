Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm hệ thống mạng máy tính và các thiết bị văn phòng.

- Hỗ trợ khắc phục sự cố máy tính, kết nối mạng LAN và các thiết bị văn phòng.

- Hỗ trợ triển khai lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm hệ thống Camera, hệ thống kiểm soát vào ra.

- Bảo trì hệ thống máy tính, mạng máy tính và các thiết bị văn phòng.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người quản lý, ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

- Có kinh nghiệm cài đặt, xử lý lỗi trên các hệ điều hành: Windows, Office, Outlook, Teams, Sharepoint, Microsoft 365 và các ứng dụng cơ bản khác.

- Có kinh nghiệm cài đặt hệ thống camera, hệ thống kiểm soát vào ra.

- Có kinh nghiệm cài đặt hệ thống mạng LAN, Wifi.

- Có chứng chỉ MCSA hoặc CCNA là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm trên 02 năm về hỗ trợ người dùng.

