Tuyển IT Helpdesk Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2. Km 3 + 350 Đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, phần mềm, thiết bị mạng, đường truyền và các thiết bị ngoại vi khác. Theo dõi và kiểm tra hệ thống, các thiết bị thường xuyên, lên kế hoạch bảo trì và khắc phục nhanh nhất nếu xảy ra sự cố. Hỗ trợ & đào tạo sử dụng các ứng dụng CNTT, các hệ thống phần mềm theo yêu cầu. Tạo tài liệu và hướng dẫn sử dụng để giúp người dùng tự giải quyết một số vấn đề cơ bản. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, email, và các phương tiện truyền thông khác.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin hoặc các ngành liên quan. Có kiến thức về bảo mật, phần cứng cũng như phần mềm của máy tính, server, network, hệ thống mạng LAN/WAN,... Có kinh nghiệm trong việc cài đặt phần mềm, OS, hệ thống Active Directory, hỗ trợ xử lý các vấn đề, sự cố liên quan đến thiết bị, hệ thống mạng,... Có kinh nghiệm làm việc với hạ tầng trên 100 User. Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có khả năng giao tiếp hiệu quả với người dùng cuối để tìm ra vấn đề người dùng gặp phải. Có tính cẩn thận, chăm chỉ, cẩn thận khi hỗ trợ khắc phục sự cố sao cho chính xác, nhanh chóng và tối ưu nhất, Có khả năng làm việc teamwork. Nam, dưới 30 tuổi, không hút thuốc.
Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 13.000.000đ đến 15.000.000đ. Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 và thứ 7 cách tuần Đóng BHXH, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước Thưởng: Theo quy định của Nhà trường (Thưởng lễ, tết,...). Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết tập thể, các hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ nhân viên. Được cung cấp máy tính làm việc. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 18-20 Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

