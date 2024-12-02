Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến phần mềm và phần cứng, mạng máy tính hoặc các ứng dụng khác cho người dùng cuối.
Hỗ trợ cài đặt phần mềm, phần cứng, nâng cấp cấu hình máy tính cũng như các thiết bị ngoại vi của người sử dụng.
Phụ trách bảo hành, sửa chữa bảo trì thiết bị văn phòng: máy in, NAS, điện thoại,...
Hỗ trợ triển khai, cài đặt, cấu hình máy tính cho nhân sự mới. Triển khai, cài đặt các ứng dụng mới cho người dùng cuối.
Phối hợp cùng các kỹ thuật viên khác sử dụng các công cụ chẩn đoán từ xa để kịp thời phát hiện sự cố máy tính, từ đó tìm hướng giải quyết và khắc phục nhanh chóng.
Thực hiện vai trò kiểm kê, quản lý tài sản, thiết bị công nghệ thông tin của công ty.
Hỗ trợ kiểm tra các thiết bị mạng, thiết bị máy chủ khi hệ thống xảy ra sự cố.
Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Điện tử Viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Helpdesk, open với các bạn sinh viên mới ra trường
Có khả năng sắp xếp công việc tốt, tính bảo mật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh
Chế độ thưởng lễ tết, thưởng quý, thưởng năm ( Gói thu nhập 16 tháng lương)
Review lương 02 lần/ 01 năm.
Được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.
Bảo hiểm sức khỏe PTI Premium và Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm chất lượng cao.
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, các chứng chỉ chuyên môn phục vụ cho công việc.
Chế độ nghỉ mát hàng năm.
Các hoạt động gắn kết khác: Thank-you party; Team building, Sinh nhật Công ty; Du lịch...
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chia sẻ, kết nối.
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng
Làm việc tại khu vực Hưng Yên. Có xe đưa đón trong nội thành Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 6Th Element Nguyễn Văn Huyên, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội

