Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến phần mềm và phần cứng, mạng máy tính hoặc các ứng dụng khác cho người dùng cuối.

Hỗ trợ cài đặt phần mềm, phần cứng, nâng cấp cấu hình máy tính cũng như các thiết bị ngoại vi của người sử dụng.

Phụ trách bảo hành, sửa chữa bảo trì thiết bị văn phòng: máy in, NAS, điện thoại,...

Hỗ trợ triển khai, cài đặt, cấu hình máy tính cho nhân sự mới. Triển khai, cài đặt các ứng dụng mới cho người dùng cuối.

Phối hợp cùng các kỹ thuật viên khác sử dụng các công cụ chẩn đoán từ xa để kịp thời phát hiện sự cố máy tính, từ đó tìm hướng giải quyết và khắc phục nhanh chóng.

Thực hiện vai trò kiểm kê, quản lý tài sản, thiết bị công nghệ thông tin của công ty.

Hỗ trợ kiểm tra các thiết bị mạng, thiết bị máy chủ khi hệ thống xảy ra sự cố.

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty khi có yêu cầu.

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Điện tử Viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Helpdesk, open với các bạn sinh viên mới ra trường

Có khả năng sắp xếp công việc tốt, tính bảo mật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh

Chế độ thưởng lễ tết, thưởng quý, thưởng năm ( Gói thu nhập 16 tháng lương)

Review lương 02 lần/ 01 năm.

Được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.

Bảo hiểm sức khỏe PTI Premium và Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm chất lượng cao.

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, các chứng chỉ chuyên môn phục vụ cho công việc.

Chế độ nghỉ mát hàng năm.

Các hoạt động gắn kết khác: Thank-you party; Team building, Sinh nhật Công ty; Du lịch...

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chia sẻ, kết nối.

Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng

Làm việc tại khu vực Hưng Yên. Có xe đưa đón trong nội thành Hà Nội.

