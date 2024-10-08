Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 113

- 115 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào các quá trình phân tích thiết kế, code, unit test và review source code.
- Luôn cập nhật tiến độ và thông báo tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án.
- Phát triển và maintain ứng dụng Java, theo yêu cầu nhận từ phía khách hàng.
- Cải thiện performance, turning logic, cài đặt các nghiệp vụ mới.
- Tìm hiểu và nghiên cứu các công nghệ mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tư duy thuật toán tốt, có hiểu biết về cấu trúc dữ liệu
- Học hỏi nhanh, có khả năng làm việc teamwork, nhiệt huyết và chịu được áp lực công việc
- Có kiến thức về OOP, Design Patterns, MultiThreading, Asynchronous Programming
- Có ít nhất 2-3+ năm kinh nghiệm sử dụng Java, có kinh nghiệm thiết kế và cài đặt REST API sử dụng framework Spring Boot, Java Core, Java web Struts, Hibernate
- Có khả năng giao tiếp và đọc tài liệu tiếng Anh
- Thành thạo SQL, Procedure đã từng sử dụng Oracle là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc ngày 8 tiếng (từ 08g30 đến 18g00, nghỉ trưa từ 12g00 đến 13g30), (T7 làm buổi sáng cách tuần, chủ nhật nghỉ),12 ngày phép/năm, được nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.
- Mức lương: Tùy năng lực và kết quả và phỏng vấn
- Cơ hội phát triển, hoàn thiện kỹ năng, làm việc với các đối tác quốc tế.
- Thưởng tháng 13.
- Mua BHXH cho nhân viên, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
- Xét tăng lương 06 tháng 1 lần.
- Tổ chức dã ngoại Team Building kết nối các thành viên trong Công ty hàng năm.
- Một số chế độ, quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Tháp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

