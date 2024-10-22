Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ EBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km9 Đường Võ Văn Kiệt, KCN Quang Minh, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất

Mô tả công việc (Mua)

- Kiểm tra kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán hàng; tính toán nhu cầu vật liệu; lập kế hoạch mua hàng và gửi dự báo cho nhà cung cấp;

- Kiểm tra hàng tồn kho hàng ngày; phát hành PO và xác nhận lịch giao hàng với nhà cung cấp; đàm phán giá cả,

điều kiện giao hàng, điều kiện thanh toán với nhà cung cấp....để đảm bảo “giá tốt nhất”, “chất lượng tốt”, “giao hàng đúng hẹn” và “số lượng tồn kho thấp”

- Quản lý thông tin các nhà cung cấp hiện tại và giữ mối quan hệ tốt với họ để đảm bảo nguồn cung cấp ổn định

- Kiểm tra tình hình để bán nguyên vật liệu đã hết hạn và lỗi model

- Quản lý dữ liệu tồn kho & báo cáo tồn kho, nguyên vật liệu cho những người liên quan

- Xác nhận số lượng, giá cả, số tiền phải thanh toán cho nhà cung cấp và nhập dữ liệu mua hàng vào hệ thống công ty

- Lập chứng từ cho bộ phận Kế toán làm việc thanh toán cho nhà cung cấp

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Mô tả công việc (Kế hoạch)

- Lập kế hoạch , theo dõi PO /DO của khách hàng

- Theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch theo ngày, tháng của sx.

- Phối hợp với phòng Mua để cân đối, điều chỉnh hỗ trợ vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi, đảm bảo định mức tồn kho Min-max;

- Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các kế hoạch sản xuất: 01 lần/tuần, 01 tháng /lần;

- Xử lý hàng tồn NVL chính, NVL phụ;

- Phân tích định kỳ hàng tuần/ tháng tồn kho vật tư, để có các đề xuất phương án xử lý phù hợp;

- Làm các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng / Phó phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/ Nữ tuổi từ 24 - 34 tuổi

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm về mua hàng nguyên vật liệu cho nhà máy sản xuất

Ưu tiên có khả năng biết sử dụng PM MISA và giỏi Excel

- Có kinh nghiêm làm công tác kế hoạch điều phối sản xuất trong các nhà máy.

- Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Trung thực, cẩn thận, năng động.

- Khả năng xử lý công việc tốt làm việc độc lập, kết hợp làm việc nhóm tốt.

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương thưởng hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực và trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Hưởng đẩy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT theo quy định

- Được tham gia học hỏi, đào tạo bài bản, có nhiều cơ hội phát triển kỹ năng

- Cơ hội thăng thiến trong công việc

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp

- Ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm, mới ra trường sẽ được công ty đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

