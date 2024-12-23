Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần VOVOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 02 Song Hành, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu và phát triển tính ứng dụng các sản phẩm công ty

- Nghiên cứu thị trường và cập nhật xu hướng

- Phân tích sản phẩm đối thủ cạnh tranh

- Demo/workshop/training

- Thực hiện workshop/event giới thiệu và trình bày sản phẩm cty

- Tư vấn setup và menu cho khách hàng

- Hỗ trợ tại quán cà phê của cty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm 1 năm

- Khả năng giao tiếp tốt, năng động, đam mê kinh doanh

- Khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần VOVOS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + thưởng thêm 2% doanh số bán hàng.

- Đảm bảo quyền lợi theo quy định công ty cũng như của nhà nước

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nhanh.

- Được đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Hưởng hoa hồng theo doanh số sẽ đưa ra chi tiết khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VOVOS

