Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Lá Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 7 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 9 (Quận 5), District 5, Ho Chi Minh City, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng điện tử theo thông tư 78

Hạch toán doanh thu, thuế giá trị gia tăng đầu ra trên phần mềm Bravo

Lập báo cáo tình hình giao/ bán hàng hàng ngày cho cấp trên

Lập phiếu thu/ chi tiền mặt công ty và chi nhánh.

Các công việc khách theo phân công của kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH chuyên ngành Kế Toán – Kiểm Toán, Tài Chính

03 năm kinh nghiệm

Tính cách: Đạo đức/ Uy tín cá nhân/ Tính gắn kết lâu dài/ Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.

Địa chỉ làm việc: 07 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quân 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Lá Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty

Được thưởng tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Thưởng lương tháng 13

Cơ hội đào tạo và hợp đồng dài hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Lá Phong

