Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Lá Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Lá Phong
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 7 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 9 (Quận 5), District 5, Ho Chi Minh City, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xuất hóa đơn giá trị gia tăng điện tử theo thông tư 78
Hạch toán doanh thu, thuế giá trị gia tăng đầu ra trên phần mềm Bravo
Lập báo cáo tình hình giao/ bán hàng hàng ngày cho cấp trên
Lập phiếu thu/ chi tiền mặt công ty và chi nhánh.
Các công việc khách theo phân công của kế toán trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH chuyên ngành Kế Toán – Kiểm Toán, Tài Chính
Trình độ chuyên môn:
Kỹ năng
Kinh nghiệm làm việc
03 năm kinh nghiệm
Tính cách: Đạo đức/ Uy tín cá nhân/ Tính gắn kết lâu dài/ Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.
Tính cách:
Địa chỉ làm việc: 07 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quân 5, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ làm việc:
Trình độ chuyên môn:
Kỹ năng
Kinh nghiệm làm việc
03 năm kinh nghiệm
Tính cách: Đạo đức/ Uy tín cá nhân/ Tính gắn kết lâu dài/ Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.
Tính cách:
Địa chỉ làm việc: 07 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quân 5, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ làm việc:
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Lá Phong Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty
Được thưởng tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Thưởng lương tháng 13
Cơ hội đào tạo và hợp đồng dài hạn
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty
Được thưởng tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Thưởng lương tháng 13
Cơ hội đào tạo và hợp đồng dài hạn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Lá Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI