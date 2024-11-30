Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Việt Thành, 623 Nguyễn Trãi, quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng

1. Tiếp nhận điện thoại của khách, giải quyết các nhu cầu của khách hàng, tư vấn, chốt đơn hàng, làm hợp đồng mua bán.

2. Cập nhật tồn kho hàng của nhà máy cho các đại lý mình phụ trách.

3. Thường xuyên kết nối, chăm sóc, cập nhật thông tin phản ánh của khách hàng cho quản lý trực tiếp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng kịp thời.

4. Tạo và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.

5. Định kỳ đối chiếu công nợ. Đốc thúc thu hồi công nợ, hỗ trợ phòng kế toán thu hồi các chứng từ liên quan theo quy định của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành về kế toán, quản trị kinh doanh, kinh doanh...

Các nghiệp vụ chung về quản trị kinh doanh, nhân viên kinh doanh, kế toán bán hàng.

Có chứng chỉ kĩ năng: giao tiếp, thuyết trình là lợi thế.

Có các chứng chỉ về kĩ năng chốt sale là lợi thế.

Giao tiếp tiếng anh thành thạo là lợi thế.

Sử dụng thành thạo phần mềm Bravo là lợi thế

Chịu trách nghiệm và tính kỉ luật cao.

Chịu được áp lực cao.

Chủ động trong công việc.

Trung thực và minh bạch

Giao tiếp nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hoà đồng trong công việc,

Biết lắng nghe khách hàng, luôn tận tuỵ vì khách hàng.

Giới tính: Nữ

Tuổi tác: 25-35 tuổi

Ngoại hình: Có ngoại hình đẹp là lợi thế.

Sức khỏe: Đủ sức khỏe làm việc.

Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, theo năng lực

Lương cứng từ 10-15tr+ Lương doanh số

Hưởng phép năm, BHXH đầy đủ sau thử việc

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương 13, du lịch, nghỉ mát và teambuilding.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

