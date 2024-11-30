Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Việt Thành, 623 - 625 Nguyễn Trãi, Quận 5, Quận 5

1. Tiếp nhận điện thoại của khách, giải quyết các nhu cầu của khách hàng, tư vấn, chốt đơn hàng, làm hợp đồng mua bán.

2. Cập nhật tồn kho hàng của nhà máy cho các đại lý mình phụ trách.

3. Thường xuyên kết nối, chăm sóc, cập nhật thông tin phản ánh của khách hàng cho quản lý trực tiếp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng kịp thời.

4. Tạo và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.

5. Định kỳ đối chiếu công nợ. Đốc thúc thu hồi công nợ, hỗ trợ phòng kế toán thu hồi các chứng từ liên quan theo quy định của công ty.

Tốt nghiệp tử cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, và các ngành liên quan đến kinh doanh.

Chịu trách nghiệm và tính kỉ luật cao.

Chịu được áp lực cao.

Chủ động trong công việc.

Trung thực và minh bạch

Giao tiếp nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hoà đồng trong công việc,

Biết lắng nghe khách hàng, luôn tận tuỵ vì khách hàng.

Giới tính: Nữ

Tuổi tác: 25-35 tuổi

Ngoại hình: Có ngoại hình đẹp là lợi thế.

Sức khỏe: Đủ sức khỏe làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh

Lương cứng+ Lương doanh số+ các phụ cấp hỗ trợ công việc

Hưởng phép năm và tham gia BHXH đầy đủ sau thử việc

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, Team building, Du lịch

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hoà đồng và nhiều cơ hội để phát triển năng lực và công việc.

