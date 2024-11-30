Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Việt Thành, 623

- 625 Nguyễn Trãi, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Tiếp nhận điện thoại của khách, giải quyết các nhu cầu của khách hàng, tư vấn, chốt đơn hàng, làm hợp đồng mua bán.
2. Cập nhật tồn kho hàng của nhà máy cho các đại lý mình phụ trách.
3. Thường xuyên kết nối, chăm sóc, cập nhật thông tin phản ánh của khách hàng cho quản lý trực tiếp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng kịp thời.
4. Tạo và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.
5. Định kỳ đối chiếu công nợ. Đốc thúc thu hồi công nợ, hỗ trợ phòng kế toán thu hồi các chứng từ liên quan theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp tử cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, và các ngành liên quan đến kinh doanh.
Chịu trách nghiệm và tính kỉ luật cao.
Chịu được áp lực cao.
Chủ động trong công việc.
Trung thực và minh bạch
Giao tiếp nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hoà đồng trong công việc,
Biết lắng nghe khách hàng, luôn tận tuỵ vì khách hàng.
Giới tính: Nữ
Tuổi tác: 25-35 tuổi
Ngoại hình: Có ngoại hình đẹp là lợi thế.
Sức khỏe: Đủ sức khỏe làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh
Lương cứng+ Lương doanh số+ các phụ cấp hỗ trợ công việc
Hưởng phép năm và tham gia BHXH đầy đủ sau thử việc
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, Team building, Du lịch
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hoà đồng và nhiều cơ hội để phát triển năng lực và công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, 386 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

