Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH PT GROW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Hàng ngày:

Hạch toán doanh thu bán ra hàng ngày + theo dõi tồn kho thành phẩm, theo dõi công nợ phải thu các sàn, ngoài sàn

Xuất hóa đơn VAT đầu ra, hóa đơn chiết khấu giảm giá, hóa đơn trả hàng, hủy hàng + theo dõi hàng trả về nhập kho thành phẩm

Đối soát doanh thu trên các sàn thương mại điện tử

Theo dõi hạch toán ví của các sàn thương mại điện tử

Hạch toán chi phí phát sinh trên các sàn thương mại điện tử

Hỗ trợ các bộ phận khác của Phòng kế toán và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Hàng tháng:

Lập các BC liên quan đến Doanh thu bán hàng, ví, đơn bán hàng trong kỳ

Phối hợp với Kế toán dịch vụ đối chiếu số liệu thuế hoàn thành báo cáo thuế GTGT định kỳ

Theo dõi và đối chiếu công nợ các mảng bán hàng trên sàn TMĐT và các bộ phận liên quan

Thực hiện báo cáo quản trị hỗ trợ kiểm soát vận hành, phản ánh nghiệp vụ kịp thời