Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH PT GROW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH PT GROW
- Hồ Chí Minh:
- 488/30 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Hàng ngày:
Hạch toán doanh thu bán ra hàng ngày + theo dõi tồn kho thành phẩm, theo dõi công nợ phải thu các sàn, ngoài sàn
Xuất hóa đơn VAT đầu ra, hóa đơn chiết khấu giảm giá, hóa đơn trả hàng, hủy hàng + theo dõi hàng trả về nhập kho thành phẩm
Đối soát doanh thu trên các sàn thương mại điện tử
Theo dõi hạch toán ví của các sàn thương mại điện tử
Hạch toán chi phí phát sinh trên các sàn thương mại điện tử
Hỗ trợ các bộ phận khác của Phòng kế toán và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Hàng tháng:
Lập các BC liên quan đến Doanh thu bán hàng, ví, đơn bán hàng trong kỳ
Phối hợp với Kế toán dịch vụ đối chiếu số liệu thuế hoàn thành báo cáo thuế GTGT định kỳ
Theo dõi và đối chiếu công nợ các mảng bán hàng trên sàn TMĐT và các bộ phận liên quan
Thực hiện báo cáo quản trị hỗ trợ kiểm soát vận hành, phản ánh nghiệp vụ kịp thời
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Được đào tạo nghiệp vụ về: Quản trị, tài chính, kế toán
- Môi trường hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến
Tại CÔNG TY TNHH PT GROW Thì Được Hưởng Những Gì
-Chuyên ngành:Kế toán, kiểm toán, Tài chính
-Giới tính: Nam/Nữ
-Độ tuổi: 22 - 35 tuổi
-Thái độ :
Đạo đức tốt, trung thực
Nhiệt tình, trách nhiệm
Kiên định, chịu khó
-Kỹ năng:
Giao tiếp
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Sử dụng tốt Excel
Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, ERP,...
-Kiến thức : Tài chính – kế toán
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PT GROW
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI