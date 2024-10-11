Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương
- Hồ Chí Minh: Nơ Trang Long, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hóa xuất - nhập kho
Lên đơn hàng, lập phiếu xuất - nhập kho, xuất hóa đơn
Kiểm kê định kỳ và Lập các báo cáo hàng tồn kho
Liệt kê và tổng hợp công nợ, doanh thu mỗi ngày
Thực hiện hạch toán về vật tư xuất – nhập kho
Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho sao cho gọn gàng, đúng quy cách. Đảm bảo nguyên tắc phân chia theo từng chủng loại
Thực hiện các công việc hành chính tại chi nhánh: soạn thảo văn bản, hợp đồng, chấm công....
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm kế toán từ 05 năm trở lên
Trung thực, trách nhiệm với ứng viên
Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 12-15tr
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
