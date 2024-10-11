Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH TM Sơn Dương
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH TM Sơn Dương

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nơ Trang Long, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hóa xuất - nhập kho Lên đơn hàng, lập phiếu xuất - nhập kho, xuất hóa đơn Kiểm kê định kỳ và Lập các báo cáo hàng tồn kho Liệt kê và tổng hợp công nợ, doanh thu mỗi ngày Thực hiện hạch toán về vật tư xuất – nhập kho Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho sao cho gọn gàng, đúng quy cách. Đảm bảo nguyên tắc phân chia theo từng chủng loại Thực hiện các công việc hành chính tại chi nhánh: soạn thảo văn bản, hợp đồng, chấm công.... Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hóa xuất - nhập kho
Lên đơn hàng, lập phiếu xuất - nhập kho, xuất hóa đơn
Kiểm kê định kỳ và Lập các báo cáo hàng tồn kho
Liệt kê và tổng hợp công nợ, doanh thu mỗi ngày
Thực hiện hạch toán về vật tư xuất – nhập kho
Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho sao cho gọn gàng, đúng quy cách. Đảm bảo nguyên tắc phân chia theo từng chủng loại
Thực hiện các công việc hành chính tại chi nhánh: soạn thảo văn bản, hợp đồng, chấm công....
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc chuyên ngành liên quan Có kinh nghiệm kế toán từ 05 năm trở lên Trung thực, trách nhiệm với ứng viên
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm kế toán từ 05 năm trở lên
Trung thực, trách nhiệm với ứng viên

Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12-15tr Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty
Lương 12-15tr
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Sơn Dương

Công ty TNHH TM Sơn Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 21a Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội

