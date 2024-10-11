Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nơ Trang Long, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hóa xuất - nhập kho Lên đơn hàng, lập phiếu xuất - nhập kho, xuất hóa đơn Kiểm kê định kỳ và Lập các báo cáo hàng tồn kho Liệt kê và tổng hợp công nợ, doanh thu mỗi ngày Thực hiện hạch toán về vật tư xuất – nhập kho Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho sao cho gọn gàng, đúng quy cách. Đảm bảo nguyên tắc phân chia theo từng chủng loại Thực hiện các công việc hành chính tại chi nhánh: soạn thảo văn bản, hợp đồng, chấm công.... Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc chuyên ngành liên quan Có kinh nghiệm kế toán từ 05 năm trở lên Trung thực, trách nhiệm với ứng viên

Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12-15tr Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty

