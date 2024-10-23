Tuyển Kế toán bán hàng Vera International Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Vera International Clinic
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Vera International Clinic

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Phổ Quang, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các hoạt động kế toán tại Chi nhánh mình làm việc như: Ghi chép hóa đơn bán hàng (hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử...), ghi sổ hàng hóa nhập/xuất kho, quản lý, chép các hóa đơn, phiếu thu, chi tại chính nhánh, các chứng từ hạch toán phải có chữ ký xác nhận của Giám đốc/Quản lý chi nhánh. Lập các báo cáo hàng ngày theo quy định của Chi nhánh và Phòng Tài chính - Kế toán.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ về tình hình bán hàng hóa, dịch vụ của Chi nhánh. Bên cạnh đó là việc giám sát, đôn đốc thu hồi, quản lý tiền hàng hóa, công nợ, rà soát đơn hàng dịch vụ còn nợ, thời hạn và số tiền phải thu. Liệu trình sử dụng dịch vụ của khách hàng...
- Liên kết với nhân sự trong bộ phận kế toán như Trưởng phòng kế toán, kế toán kho, kế toán tổng hợp, công nợ phải thu, phải trả, kế toán chi phí... để theo dõi tình trạng công nợ của khách hàng, các khoản dịch vụ, sản phẩm hàng hóa phải thu tiền...
- Ghi chép và cung cấp cho Ban Giám đốc, những thông tin trung thực, chính xác về tình hình bán dịch vụ, hàng hóa, thu chi, công nợ, nhập, xuất kho của Chi nhánh.
- Lập các báo cáo công việc theo quy định của Công ty/phòng tài chính - kế toán.
- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.
- Nghiêm túc thực hiện chuyển đổi vị trí, địa điểm công tác, làm việc khi có lệnh điều chuyển/ điều động từ phòng tài chính - kế toán/ Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu ngân
- Kỹ năng: Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán)
- Yêu cầu khác: Giao tiếp tốt, trung thực, năng động. Có thể làm theo ca.

Tại Vera International Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng nếu có
- Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định
- Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
- Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vera International Clinic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thượng Đình ,Thanh Xuân ,Hà Nội

