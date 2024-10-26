Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4 Thủy Anh Office Building, 20/13 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4

Kế toán bán hàng

- Theo dõi tiến độ, thực hiện hợp đồng, đơn hàng.

- Làm biên bản giao hàng, xuất hàng, xuất hoá đơn bán hàng.

- Theo dõi đối chiếu công nợ, đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn.

- Theo dõi và cập nhật hàng tồn kho.

- Phối hợp phòng kinh doanh giao hàng theo đơn hàng đã duyệt

- Cập nhật data khách hàng và chăm sóc khách hàng.

- Cập nhật số liệu và báo cáo hàng ngày.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

- Cẩn thận, trung thực, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ ́́́́́8-10 triệu.

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành;

- Môi trường làm việc trẻ trung và năng động;

- Các chế độ thưởng cuối năm, thưởng các dịp lễ, Tết và nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước;

- Cơ hội thăng tiến cao trong nghề nghiệp và thu nhập;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL

