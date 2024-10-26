Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 4 Thủy Anh Office Building, 20/13 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Theo dõi tiến độ, thực hiện hợp đồng, đơn hàng.
- Làm biên bản giao hàng, xuất hàng, xuất hoá đơn bán hàng.
- Theo dõi đối chiếu công nợ, đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn.
- Theo dõi và cập nhật hàng tồn kho.
- Phối hợp phòng kinh doanh giao hàng theo đơn hàng đã duyệt
- Cập nhật data khách hàng và chăm sóc khách hàng.
- Cập nhật số liệu và báo cáo hàng ngày.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
- Cẩn thận, trung thực, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Tiếng Anh cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ ́́́́́8-10 triệu.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành;
- Môi trường làm việc trẻ trung và năng động;
- Các chế độ thưởng cuối năm, thưởng các dịp lễ, Tết và nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước;
- Cơ hội thăng tiến cao trong nghề nghiệp và thu nhập;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL
