Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Tnhh Taiwan Lashes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Tnhh Taiwan Lashes
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Tnhh Taiwan Lashes

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 317/25/4 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Quản lý đơn hàng: Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng, đảm bảo tính chính xác về thông tin khách hàng, sản phẩm, và thời gian giao hàng.
2. Theo dõi công nợ: Quản lý công nợ của khách hàng, đảm bảo thanh toán đúng hạn, và thực hiện nhắc nhở nếu cần.
3. Đối chiếu doanh thu và báo cáo: Theo dõi doanh thu hàng ngày, lập báo cáo bán hàng định kỳ và phân tích để hỗ trợ quyết định kinh doanh.
4. Quản lý hàng tồn kho: Theo dõi tồn kho, phối hợp với các bộ phận liên quan để cập nhật tình trạng hàng hóa.
5. Hỗ trợ khách hàng: Giải đáp các thắc mắc liên quan đến hóa đơn, thanh toán, và hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng.
6. Hỗ trợ đóng hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sàn thương mại điện tử thì phù hợp nhất
- Biết sử dụng ChatGPT: Thành thạo trong việc sử dụng ChatGPT để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình báo cáo và trả lời các câu hỏi thường gặp từ khách hàng.

Tại Công Ty Tnhh Taiwan Lashes Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8-12 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Taiwan Lashes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 317/25/4 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

