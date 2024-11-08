Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Tnhh Taiwan Lashes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Tnhh Taiwan Lashes
- Hồ Chí Minh:
- số 317/25/4 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Quản lý đơn hàng: Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng, đảm bảo tính chính xác về thông tin khách hàng, sản phẩm, và thời gian giao hàng.
2. Theo dõi công nợ: Quản lý công nợ của khách hàng, đảm bảo thanh toán đúng hạn, và thực hiện nhắc nhở nếu cần.
3. Đối chiếu doanh thu và báo cáo: Theo dõi doanh thu hàng ngày, lập báo cáo bán hàng định kỳ và phân tích để hỗ trợ quyết định kinh doanh.
4. Quản lý hàng tồn kho: Theo dõi tồn kho, phối hợp với các bộ phận liên quan để cập nhật tình trạng hàng hóa.
5. Hỗ trợ khách hàng: Giải đáp các thắc mắc liên quan đến hóa đơn, thanh toán, và hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng.
6. Hỗ trợ đóng hàng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng ChatGPT: Thành thạo trong việc sử dụng ChatGPT để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình báo cáo và trả lời các câu hỏi thường gặp từ khách hàng.
Tại Công Ty Tnhh Taiwan Lashes Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Taiwan Lashes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI