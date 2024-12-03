Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183C Nguyễn Văn Đậu, P11, Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi, cập nhật, xử lý các nghiệp vụ kế toán bán hàng, xuất nhập kho, công nợ khách hàng.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu bán hàng, công nợ khách hàng với các bộ phận liên quan.

Lập báo cáo, chứng từ kế toán bán hàng theo quy định của công ty và pháp luật.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc quản lý công nợ khách hàng, theo dõi tình hình thanh toán.

Theo dõi báo cáo công nợ đầu ra.

Tỉnh hoa hồng, chiết khấu, theo dõi CCDC, TSCĐ, CPTT.

Lập bảng kê bán ra để lập BCTC.

Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán bán hàng.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán bán hàng, xuất nhập kho, công nợ khách hàng.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint).

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin