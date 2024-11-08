Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Tnhh Taiwan Lashes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 317/25/4 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý đơn hàng: Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng, đảm bảo tính chính xác về thông tin khách hàng, sản phẩm, và thời gian giao hàng.

2. Theo dõi công nợ: Quản lý công nợ của khách hàng, đảm bảo thanh toán đúng hạn, và thực hiện nhắc nhở nếu cần.

3. Đối chiếu doanh thu và báo cáo: Theo dõi doanh thu hàng ngày, lập báo cáo bán hàng định kỳ và phân tích để hỗ trợ quyết định kinh doanh.

4. Quản lý hàng tồn kho: Theo dõi tồn kho, phối hợp với các bộ phận liên quan để cập nhật tình trạng hàng hóa.

5. Hỗ trợ khách hàng: Giải đáp các thắc mắc liên quan đến hóa đơn, thanh toán, và hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng.

6. Hỗ trợ đóng hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sàn thương mại điện tử thì phù hợp nhất

- Biết sử dụng ChatGPT: Thành thạo trong việc sử dụng ChatGPT để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình báo cáo và trả lời các câu hỏi thường gặp từ khách hàng.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương 8-12 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

