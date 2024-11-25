Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tân Bình Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tư Vấn cho khách, Bán Hàng trực tiếp tại chi nhánh
- Giải đáp thắc mắc về đơn hàng/tiền/lỗi sản phẩm/vận chuyển...trong quá trình khách hàng mua,…

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Độ tuổi từ 18 tuổi đến 28 tuổi
* Chịu khó trong công việc
* Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 triệu - 12 triệu
Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h00- 17h00
Off một ngày trong tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn

Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 79 Trương Văn Hải, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

