Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tân Bình Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tư Vấn cho khách, Bán Hàng trực tiếp tại chi nhánh
- Giải đáp thắc mắc về đơn hàng/tiền/lỗi sản phẩm/vận chuyển...trong quá trình khách hàng mua,…
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Độ tuổi từ 18 tuổi đến 28 tuổi
* Chịu khó trong công việc
* Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Tại Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8 triệu - 12 triệu
Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h00- 17h00
Off một ngày trong tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn
