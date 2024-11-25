Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tân Bình Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tư Vấn cho khách, Bán Hàng trực tiếp tại chi nhánh

- Giải đáp thắc mắc về đơn hàng/tiền/lỗi sản phẩm/vận chuyển...trong quá trình khách hàng mua,…

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Độ tuổi từ 18 tuổi đến 28 tuổi

* Chịu khó trong công việc

* Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 triệu - 12 triệu

Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h00- 17h00

Off một ngày trong tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin