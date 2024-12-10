Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán

Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hằng ngày báo cáo cho kế toán tổng hợp

Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ

Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng

Thực hiện đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày

Làm báo giá, hợp đồng

Quản lí thông tin khách hàng, số sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty

Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22-30 tuổi

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng tư vấn bán hàng

Giao tiếp tốt và tự tin, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưu nhìn

Có tinh thần đồng đội, vui vẻ, hòa đồng

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8-10trieu + hoa hồng

Được xét duyệt tăng lương năm/lần

Đóng BHXH, BHYT, BHTN

Khám sức khỏe định kì

Du lịch hằng năm

Thưởng các dịp lễ Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam

