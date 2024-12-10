Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán
Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hằng ngày báo cáo cho kế toán tổng hợp
Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ
Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng
Thực hiện đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày
Làm báo giá, hợp đồng
Quản lí thông tin khách hàng, số sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty
Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22-30 tuổi
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng tư vấn bán hàng
Giao tiếp tốt và tự tin, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưu nhìn
Có tinh thần đồng đội, vui vẻ, hòa đồng

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8-10trieu + hoa hồng
Được xét duyệt tăng lương năm/lần
Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khỏe định kì
Du lịch hằng năm
Thưởng các dịp lễ Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam

Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 1004, tầng 10, Tòa nhà Silver Wings số 137A Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

