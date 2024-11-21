Tuyển Kế toán bán hàng BNGROUP DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng BNGROUP DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

BNGROUP DECOR
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
BNGROUP DECOR

Kế toán bán hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại BNGROUP DECOR

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 926 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Theo dõi xuất nhập kho hàng
- Theo dõi thu hồi công nợ
- Am hiểu và biết làm các báo cáo thuế theo định kỳ
- Hỗ trợ BP kinh doanh và phòng ban khác.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Trung thực, Siêng năng ,chăm chỉ
- Nhanh nhẹn, năng động, biết sắp xếp công việc

Tại BNGROUP DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản 7- 10 triệu + thưởng.
- Bảo hiểm xã hội đóng đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BNGROUP DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BNGROUP DECOR

BNGROUP DECOR

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 926 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

