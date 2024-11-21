Tuyển Kế toán bán hàng BNGROUP DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 926 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Theo dõi xuất nhập kho hàng

- Theo dõi thu hồi công nợ

- Am hiểu và biết làm các báo cáo thuế theo định kỳ

- Hỗ trợ BP kinh doanh và phòng ban khác.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Trung thực, Siêng năng ,chăm chỉ

- Nhanh nhẹn, năng động, biết sắp xếp công việc

Tại BNGROUP DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản 7- 10 triệu + thưởng.

- Bảo hiểm xã hội đóng đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

