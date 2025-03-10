Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - HA01 - 159 Vinhomes Ocean Park,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

I.Tổng hợp Lương

• Kiểm tra và tổng hợp chấm công.

• Lập bảng lương theo KPI, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm, thuế TNCN.

• Thực hiện chi lương qua ngân hàng.

• Lưu trữ và quản lý hồ sơ lương,HĐLĐ.

• Đối soát lương, thưởng và các chế độ phúc lợi theo chính sách công ty.

II. Nhập liệu ngân hàng lên phần mềm (CRM/phần mềm kế toán)

• Nhận, kiểm tra và nhập liệu sao kê ngân hàng - hàng ngày/tuần/tháng.

• Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

• Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch ngân hàng (nếu có).

III. Cập nhật báo cáo nội bộ - theo file mẫu

• Ghi nhận các khoản thu và chi hàng ngày theo từng hạng mục.

• Cập nhật báo cáo dòng tiền theo tuần/tháng/quý.

IV. Kiểm soát công nợ

• Kiểm tra, đối soát công nợ với các đơn vị đối tác.

• Đối chiếu số liệu tài chính với báo cáo của các đơn vị hợp tác (nhà cung cấp, khách hàng, đối tác chiến lược).

• Xử lý các vấn đề liên quan đến công nợ, thanh toán (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng tài chính, kế toán trở lên.

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

•Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

• Kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, Phần mềm kế toán)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 10-15 triệutuỳ năng lực.

• Thưởng KPI, phụ cấp theo chính sách công ty.

• Hưởng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin