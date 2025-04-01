Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thực hiện công việc kế toán: Báo giá, soạn hợp đồng, xuất hóa đơn, các thủ tục thanh quyết toán.. Phối hợp với bên Dịch vụ kế toán để thực hiện các công việc liên quan đến kế toán, bảo hiểm.
Thực hiện công việc hành chính tổng hợp văn phòng: Thu chi văn phòng, chấm công, tính lương, các hoạt động văn phòng hàng ngày.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo thỏa thuận từ 9,000,000 - 12,000,000 tùy năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc tại công ty
Môi trường trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ và hỗ trợ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
