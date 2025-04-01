Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kế toán: Báo giá, soạn hợp đồng, xuất hóa đơn, các thủ tục thanh quyết toán.. Phối hợp với bên Dịch vụ kế toán để thực hiện các công việc liên quan đến kế toán, bảo hiểm.

Thực hiện công việc hành chính tổng hợp văn phòng: Thu chi văn phòng, chấm công, tính lương, các hoạt động văn phòng hàng ngày.

Thu nhập theo thỏa thuận từ 9,000,000 - 12,000,000 tùy năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc tại công ty

Môi trường trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ và hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

