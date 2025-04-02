Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Kế toán nội bộ

Sắp xếp và cập nhật đầy đủ số liệu chứng từ kế toán của công ty.

Soạn thảo hợp đồng và báo giá theo yêu cầu của khách hàng hoặc quản lý.

Quản lý và thực hiện công việc thu hồi công nợ.

Thực hiện thu chi quỹ, lập và cập nhật sổ chi tiết, tổng hợp báo cáo tài chính nội bộ.

Hỗ trợ quản lý khi cần thiết.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công trực tiếp từ Văn phòng hoặc Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Yêu cầu: Có kỹ năng giao tiếp tốt. Thành thạo làm việc nhóm và có khả năng làm việc độc lập. Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí: Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế, Kế toán nội bộ hoặc các vị trí tương đương.

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Biết cách sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Được đào tạo, hỗ trợ nâng cao kỹ năng chuyên môn nếu cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

