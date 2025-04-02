Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Sắp xếp và cập nhật đầy đủ số liệu chứng từ kế toán của công ty.
Soạn thảo hợp đồng và báo giá theo yêu cầu của khách hàng hoặc quản lý.
Quản lý và thực hiện công việc thu hồi công nợ.
Thực hiện thu chi quỹ, lập và cập nhật sổ chi tiết, tổng hợp báo cáo tài chính nội bộ.
Hỗ trợ quản lý khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công trực tiếp từ Văn phòng hoặc Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Yêu cầu: Có kỹ năng giao tiếp tốt. Thành thạo làm việc nhóm và có khả năng làm việc độc lập. Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học.
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí: Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế, Kế toán nội bộ hoặc các vị trí tương đương.
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Biết cách sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Được đào tạo, hỗ trợ nâng cao kỹ năng chuyên môn nếu cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 136 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

