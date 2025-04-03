Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ cho các Công ty thành viên

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải trả

Giao dịch với ngân hang

Hạch toán các nghiệp vụ lên Misa

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả kinh doanh. Các báo cáo này giúp bộ phận quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn

Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác

Lập báo cáo đột xuất theo tuần/ tháng/ quý nếu có yêu cầu đột xuất.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc các lĩnh vực liên quan

Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí kế toán

Có khả năng chịu áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng đặc biệt là Excel, Google Sheet

Nắm vững và sử dụng tốt phần mềm Misa và phần mềm quản lý công ty.

Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lại các báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9tr + thưởng + phụ cấp

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13;

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển

Hỗ trợ và đào tạo giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ….;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.