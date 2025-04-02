Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà 21T2, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện hạch toán, kiểm soát và phân bổ các khoản chi phí nội bộ, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản trị và lập báo cáo.

Hạch toán và theo dõi chi phí nội bộ ( tài nguyên, dịch vụ nội bộ...).

Phân bổ chi phí theo từng dịch vụ, phòng ban hoặc đơn vị sử dụng.

Đối soát số liệu từ hệ thống, các phòng ban liên quan và nhà cung cấp.

Kiểm tra yêu cầu và phối hợp xuất hóa đơn nội bộ đúng thời gian và quy trình.

Phối hợp lên bảng phân bổ chi phí định kỳ hàng tháng.

Theo dõi, tổng hợp nhu cầu sử dụng tài nguyên dự án

Thực hiện các báo cáo quản trị liên quan đến chi phí và công nợ nội bộ.

Yêu Cầu Công Việc

Ung viên có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán nội bộ, Kế toán chi phí hoặc các vị trí tương đương

Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng Excel và các phần mềm liên quan.

Khả năng tổng hợp, đối chiếu số liệu và phân tích chi phí tốt.

Có khả năng cập nhật và áp dụng các chính sách kế toán mới.

Cẩn thận, trung thực trong báo cáo công việc, tinh thần trách nhiệm cao

Tư tưởng phát triển nghề nghiệp ổn định, khả năng tự học và ham học hỏi.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định 10,000,000 - 12,000,000 VND Gross (Thỏa thuận theo năng lực).

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công…

Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm

Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBCNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.

Thời gian làm việc thực tế

Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI

Năng lực/đóng góp của bản thân

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.

Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

Môi trường làm việc thực tế, năng động và được tham gia các khoá đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực.

Bizfly Cloud luôn luôn đi đầu tiên phong trong lĩnh vực Cloud Computing và các bạn sẽ được trải nghiệm các công nghệ Cloud tân tiến nhất trên thế giới.

Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp

Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV

Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi…

Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm

Giải bóng đá thường niên

Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên

Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ

Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận…

Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care

Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp

Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.

Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).

Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).

Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

