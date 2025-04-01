Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐIỆN ẢNH VĂN HÓA ÁNH SÁNG TRẮNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29 ngách 31 ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập, theo dõi các chứng từ phát sinh và nhập dữ liệu vào hệ thống sổ sách kế toán.

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng. Ghi nhận, theo dõi các luồng tiền qua tài khoản ngân hàng.

Theo dõi công nợ khách hàng, nhắc nhở và thúc đẩy thanh toán đúng hạn; theo dõi các khoản công nợ từ các nhà cung cấp và đối tác.

Hạch toán chính xác, đầy đủ các nghiệp vụ kế toán phát sinh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

Kiểm tra, luân chuyển chứng từ theo đúng quy trình.

Quản lý, sắp xếp chứng từ an toàn, khoa học.

Phối hợp với các phòng/ban, bộ phận khác để thực hiện công việc.

Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý.

Các công việc chuyên môn khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quản lý tòa nhà, hoặc các lĩnh vực tương đương.

Biết sử dụng phần mềm kế toán và sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, ...).

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt và thích ứng với môi trường làm việc.

Có tính cách trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN ẢNH VĂN HÓA ÁNH SÁNG TRẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Phụ cấp ngày lễ.

Tham gia chế độ BHXH, hưởng chế phúc lợi đầy đủ theo quy định.

Tham gia các hoạt động team-building/bonding của công ty.

Không gian làm việc mở, linh hoạt; tập thể thân thiện, năng động.

Môi trường làm việc văn minh, lịch sự, cởi mở và khuyến khích phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN ẢNH VĂN HÓA ÁNH SÁNG TRẮNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin