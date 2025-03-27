Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Lập và kiểm tra các chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào sổ sách kế toán.

Cân đối sổ sách kế toán định kỳ.Theo dõi công nợ

Chấm công, lập bảng lương nội bộ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Hỗ trợ công tác kiểm kê tài sản, hàng hóa.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về luật kế toán và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.

Khả năng làm việc nhóm tốt và giao tiếp hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8.000.000 - 11.000.000. Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

