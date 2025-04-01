Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

Lập hóa đơn, chứng từ và đảm bảo chúng tuân theo quy trình doanh nghiệp.

Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Quản lý, lưu trữ và sắp xếp chứng từ nội bộ một cách khoa học, an toàn.

Phối hợp với các phòng ban và kế toán nội bộ khác để hoàn thành công việc.

Lập báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu từ cấp quản lý.