Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP ĐÔNG ĐÔ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.
Lập hóa đơn, chứng từ và đảm bảo chúng tuân theo quy trình doanh nghiệp.
Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Quản lý, lưu trữ và sắp xếp chứng từ nội bộ một cách khoa học, an toàn.
Phối hợp với các phòng ban và kế toán nội bộ khác để hoàn thành công việc.
Lập báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu từ cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP ĐÔNG ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP ĐÔNG ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI