Tuyển Kế toán nội bộ CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Kế toán nội bộ

Theo dõi tiền gửi ngân hàng

Theo dõi các khoản thu, chi phát sinh

Theo dõi công nợ NCC

Theo dõi việc thanh toán tiền qua thẻ của khách hàng và tiền chuyển của nhà hàng về hội sở

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ

Quản lý chứng từ thu, chi

Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản với NCC...

Làm các công việc của kế toán chi tiết khác theo yêu cầu của BLĐ

Lập UNC, kết nối với ngân hàng

Đảm bảo số liệu cung cấp chính xác

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan khác nhằm đảm bảo công việc được thực hiện chính xác, nhanh chóng.

Đảm bảo mỗi bộ chi phí phải có đầy đủ chứng từ kèm theo và đầy đủ tính pháp lý

Báo cáo công việc trực tiếp cho Kế toán trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

2 năm kinh nghiệm làm việc, hoặc sinh viên mới ra trường

Am hiểu về hoạt động Công ty thương mại, sản xuất

Thành thạo kỹ năng vi tính, có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán

Khả năng sử dụng tiếng Anh (giao tiếp, đọc, viết)

Có khả năng giao tiếp, kết nối với cơ quan chức năng, đối tác nước ngoài

Quyền Lợi

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển, thăng tiến trong công việc

Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

