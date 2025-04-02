Tuyển Kế toán nội bộ CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Kế toán nội bộ

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Theo dõi tiền gửi ngân hàng
Theo dõi các khoản thu, chi phát sinh
Theo dõi công nợ NCC
Theo dõi việc thanh toán tiền qua thẻ của khách hàng và tiền chuyển của nhà hàng về hội sở
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ
Quản lý chứng từ thu, chi
Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản với NCC...
Làm các công việc của kế toán chi tiết khác theo yêu cầu của BLĐ
Lập UNC, kết nối với ngân hàng
Đảm bảo số liệu cung cấp chính xác
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan khác nhằm đảm bảo công việc được thực hiện chính xác, nhanh chóng.
Đảm bảo mỗi bộ chi phí phải có đầy đủ chứng từ kèm theo và đầy đủ tính pháp lý
Báo cáo công việc trực tiếp cho Kế toán trưởng bộ phận

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm làm việc, hoặc sinh viên mới ra trường
Am hiểu về hoạt động Công ty thương mại, sản xuất
Thành thạo kỹ năng vi tính, có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán
Khả năng sử dụng tiếng Anh (giao tiếp, đọc, viết)
Có khả năng giao tiếp, kết nối với cơ quan chức năng, đối tác nước ngoài

Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển, thăng tiến trong công việc
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 202 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM

