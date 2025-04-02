Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Quốc Tế Fingroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 21, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Số 18, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Nhận và in hợp đồng kinh tế của các bộ phận: kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán

Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán

Dựa hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng hóa, chủng loại hàng hóa, phụ kiện đi kèm, giá bán hàng hóa/ dịch vụ, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng

Kiểm tra chi tiết và đối chiếu công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho Bộ phận Kinh doanh (Sales) và quản lý cấp trên

Kiểm tra chi tiết và đối chiếu công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận (bộ phận Thủ tục Hải Quan, OPS hoặc nhân viên nếu có) theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn và báo cho bộ phận mua hàng (CS) và quản lý cấp trên

Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng/ dịch vụ

Lập bút toán ghi nhận liên quan đến công nợ phải thu, phải trả

Định kỳ lập các báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả

Báo cáo phân tích tuổi nợ định kỳ theo yêu cầu

Theo dõi thông tin tạm ứng lương của người lao động (nếu có)

Định kỳ tính lương, thưởng, chiết khấu các bộ phận dựa trên bảng chấm công BP Nhân sự cung cấp và Quy chế của công ty

Thực hiện việc thanh toán lương cho người lao động theo định kỳ

Lập bút toán ghi nhận liên quan đến tiền lương, BHXH, và các chi phí liên quan đến lương

Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN theo định kỳ (quý/năm)

Theo dõi kiểm tra các khoản chi tiêu tại Văn phòng

Thực hiện các nghiệp vụ khác có liên quan theo Yêu cầu của Ban Giám đốc/ Kế toán trưởng

Lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ kế toán theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên (ưu tiên ứng viên biết các nghiệp vụ liên quan tới Logistics)

Tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Kế toán

Am hiểu và vận dụng tốt Luật Kế toán đã từng khai báo tờ khai theo tháng, quý, năm với Cơ quan thuế

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm chuyên nghiệp

Sử dụng thành tạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Thái độ làm việc tốt, nhiệt tình và chịu khó

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm kế toán Misa

Quyền Lợi

Thử việc 02 tháng, thu nhập từ 9 – 11 triệu VNĐ + phụ cấp ăn trưa + vé xe

Nghỉ phép 12 ngày/ 1 năm

Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được training để phát triển nghiệp vụ

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, 20/10, 8/3

Team building cùng công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

