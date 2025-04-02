Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Quốc Tế Fingroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Quốc Tế Fingroup
- Hà Nội: Tầng 21, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Số 18, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận và in hợp đồng kinh tế của các bộ phận: kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán
Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán
Dựa hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng hóa, chủng loại hàng hóa, phụ kiện đi kèm, giá bán hàng hóa/ dịch vụ, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng
Kiểm tra chi tiết và đối chiếu công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho Bộ phận Kinh doanh (Sales) và quản lý cấp trên
Kiểm tra chi tiết và đối chiếu công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận (bộ phận Thủ tục Hải Quan, OPS hoặc nhân viên nếu có) theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn và báo cho bộ phận mua hàng (CS) và quản lý cấp trên
Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng/ dịch vụ
Lập bút toán ghi nhận liên quan đến công nợ phải thu, phải trả
Định kỳ lập các báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả
Báo cáo phân tích tuổi nợ định kỳ theo yêu cầu
Theo dõi thông tin tạm ứng lương của người lao động (nếu có)
Định kỳ tính lương, thưởng, chiết khấu các bộ phận dựa trên bảng chấm công BP Nhân sự cung cấp và Quy chế của công ty
Thực hiện việc thanh toán lương cho người lao động theo định kỳ
Lập bút toán ghi nhận liên quan đến tiền lương, BHXH, và các chi phí liên quan đến lương
Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN theo định kỳ (quý/năm)
Theo dõi kiểm tra các khoản chi tiêu tại Văn phòng
Thực hiện các nghiệp vụ khác có liên quan theo Yêu cầu của Ban Giám đốc/ Kế toán trưởng
Lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ kế toán theo quy định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Kế toán
Am hiểu và vận dụng tốt Luật Kế toán đã từng khai báo tờ khai theo tháng, quý, năm với Cơ quan thuế
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm chuyên nghiệp
Sử dụng thành tạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Thái độ làm việc tốt, nhiệt tình và chịu khó
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm kế toán Misa
Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Quốc Tế Fingroup Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép 12 ngày/ 1 năm
Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được training để phát triển nghiệp vụ
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, 20/10, 8/3
Team building cùng công ty hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Quốc Tế Fingroup
