Tuyển Kế toán thanh toán NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mục tiêu:

Đảm bảo công tác thanh toán và ghi nhận kế toán các chi phí hoạt động, mua sắm của Ngân hàng kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Techcombank; đồng thời hài hòa giữa kiểm soát chi phí và phục vụ khách hàng nội bộ.

Trách nhiệm chính:

1. Thực hiện kế hoạch hoạt động theo đúng định hướng hoạt động của bộ phận.

2. Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của bộ phận

3. Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ có liên quan của các bộ phận khác

4. Nhận biết rủi ro trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro

5. Đảm bảo các hoạt động tuân thủ theo các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết SLA

6. Thực hiện các chốt kiểm soát trong công tác thanh toán --> Đảm bảo các khoản thanh toán trước khi ra khỏi Ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Nhận và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán do các bộ phận khác chuyển đến theo các mảng công việc chi tiết được ghi trong phân công công việc của bản thân:

- Đảm bảo hồ sơ thanh toán đầy đủ, hợp lý, hợp lệ theo đúng quy định của Pháp luật. - Đảm bảo số tiền thanh toán của bộ chứng từ với tờ trình đã được phê duyệt.

- Đảm bảo kiểm soát thời hạn thanh toán tối đa theo quy định

- Chịu trách nhiệm kiểm soát hóa đơn GTGT đầu vào, kiểm soát tình trạng hoạt động của các nhà cung cấp --> đảm bảo hóa đơn sử dụng hợp pháp, nhà cung cấp đang hoạt động trước khi thực hiện thanh toán --> giảm thiểu rủi ro vấn đề liên quan đến hóa đơn và chi phí của Ngân hàng bị loại do hóa đơn không hợp pháp

7. Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (toàn bộ chi phí hoạt động của Ngân hàng) để giúp cho công tác lên ngân sách, cũng như quản lý ngân sách Ngân hàng được hiệu quả 8. Ghi nhận chi phí chính xác theo từng yêu cầu cụ thể của các bộ phận để giúp cho công tác phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

9. Chấm chứng từ hạch toán của mình hàng ngày và chuyển cho Trưởng nhóm kiểm soát trước khi chuyển cho cán bộ đầu mối tập hợp đóng chứng từ.

10. Đóng chứng từ để bàn giao cho KSS theo phân công công việc của Phòng.

11. Rà soát và lập báo cáo xác minh số dư các tài khoản trung gian phải thu/phải trả theo phân công.

12. Gửi báo cáo owner account định kỳ hàng tháng theo quy định hoặc khi có yêu cầu của cấp trên.

13. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của các đơn vị về các khoản thanh toán mình phụ trách.

14. Theo dõi, cung cấp số liệu và thực hiện đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp định kỳ.

15. Cung cấp các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của các phòng ban.

16. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm/ Giám đốc KTTT.