Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Min, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, bộ chứng từ, thanh toán

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến chi phí phát sinh một cách đầy đủ, chính xác, hợp lý chi phí theo chứng từ hồ sơ thanh toán

Kiểm tra số quỹ tiền mặt, ngân hàng và đối chiếu số dư với thủ quỹ. Trình các cấp phê duyệt phiếu thu, lập lệnh ngân hàng

Thu thập hóa đơn giá trị gia tăng, chuyển cho nhóm kế toán Thuế

Theo dõi, đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp. Theo dõi, đối chiếu rà soát các khoản tạm ứng

Chốt số dư các tài khoản liên quan đến tiền vào cuối tháng

Các công việc khác liên quan cấp trên giao phó

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán.

Có kinh nghiệm trên 5 năm tại vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo excel, và phần mềm kế toán.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc, làm việc nhóm, làm việc độc lập, có khả năng đánh giá và tổng hợp thông tin.

Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 – 14.000.000 triệu

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Lương tháng 13.

Hỗ trợ cơm trưa

Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.

Tiệc cuối năm.

