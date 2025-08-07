Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
- Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Min, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, bộ chứng từ, thanh toán
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến chi phí phát sinh một cách đầy đủ, chính xác, hợp lý chi phí theo chứng từ hồ sơ thanh toán
Kiểm tra số quỹ tiền mặt, ngân hàng và đối chiếu số dư với thủ quỹ. Trình các cấp phê duyệt phiếu thu, lập lệnh ngân hàng
Thu thập hóa đơn giá trị gia tăng, chuyển cho nhóm kế toán Thuế
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp. Theo dõi, đối chiếu rà soát các khoản tạm ứng
Chốt số dư các tài khoản liên quan đến tiền vào cuối tháng
Các công việc khác liên quan cấp trên giao phó
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 5 năm tại vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo excel, và phần mềm kế toán.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc, làm việc nhóm, làm việc độc lập, có khả năng đánh giá và tổng hợp thông tin.
Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Lương tháng 13.
Hỗ trợ cơm trưa
Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.
Tiệc cuối năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
