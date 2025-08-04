Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH TFV Industries
- Hà Nội: TTTM Mê Linh Plaza, Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
➢ Kiểm tra bộ thanh toán tiền mặt, lập phiếu chi, hạch toán phiếu chi.
➢ Theo dõi sổ quỹ tiền mặt, kiểm kê hàng tháng.
➢ Phối hợp với kế toán kho, thủ kho lập và xuất hóa đơn GTGT, hạch toán doanh thu, phải thu tương ứng.
➢ Phối hợp với Phòng Kinh doanh, theo dõi, cập nhật, liên hệ với KH để thanh toán công nợ.
➢ Theo dõi khoản tạm ứng, hoàn ứng của NV.
➢ Phân bổ chi phí trả trước hàng tháng.
➢ Lập các Báo cáo Tiền mặt, Phải thu khách hàng, Tạm ứng, Chi phí trả trước và các Báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
➢ Làm các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và BGĐ.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
➢ Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.
➢ Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.
➢ Có khả năng xử lý công việc linh động, không cứng nhắc.
➢ Chịu được áp lực công việc cao
➢ Trung thực, chăm chỉ
Tại Công ty TNHH TFV Industries Thì Được Hưởng Những Gì
➢ Thời gian làm việc: 08h00 – 17h15 từ thứ 2 đến thứ 6 và 08h00 – 15h15 thứ 7
➢ Được cấp đủ công cụ dụng cụ làm việc;
➢ Được đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định
➢ Công ty có cơm trưa, trà, cà phê, …
➢ Được đi du lịch hàng năm;
➢ Được tăng lương đều đặn, định kỳ, bất thường theo năng lực và công việc;
➢ Được xây dựng lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TFV Industries
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI