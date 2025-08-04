Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

➢ Kiểm tra bộ thanh toán tiền mặt, lập phiếu chi, hạch toán phiếu chi.

➢ Theo dõi sổ quỹ tiền mặt, kiểm kê hàng tháng.

➢ Phối hợp với kế toán kho, thủ kho lập và xuất hóa đơn GTGT, hạch toán doanh thu, phải thu tương ứng.

➢ Phối hợp với Phòng Kinh doanh, theo dõi, cập nhật, liên hệ với KH để thanh toán công nợ.

➢ Theo dõi khoản tạm ứng, hoàn ứng của NV.

➢ Phân bổ chi phí trả trước hàng tháng.

➢ Lập các Báo cáo Tiền mặt, Phải thu khách hàng, Tạm ứng, Chi phí trả trước và các Báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

➢ Làm các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

➢ Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán,…

➢ Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.

➢ Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

➢ Có khả năng xử lý công việc linh động, không cứng nhắc.

➢ Chịu được áp lực công việc cao

➢ Trung thực, chăm chỉ

Tại Công ty TNHH TFV Industries Thì Được Hưởng Những Gì

➢ Nhận mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm từ 8 – 10 triệu đồng (thỏa thuận theo năng lực)

➢ Thời gian làm việc: 08h00 – 17h15 từ thứ 2 đến thứ 6 và 08h00 – 15h15 thứ 7

➢ Được cấp đủ công cụ dụng cụ làm việc;

➢ Được đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định

➢ Công ty có cơm trưa, trà, cà phê, …

➢ Được đi du lịch hàng năm;

➢ Được tăng lương đều đặn, định kỳ, bất thường theo năng lực và công việc;

➢ Được xây dựng lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TFV Industries

