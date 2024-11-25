Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 03 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Chuẩn bị đơn hàng dựa vào các yêu cầu mua hàng đã được duyệt.

- Lưu và bảo quản hồ sơ khách hàng tối ưu nhất trong đó bao gồm lưu hợp đồng mua hàng và lập danh sách theo dõi hàng ngày.

- Thu thập báo giá, chọn lưạ nhà cung cấp với giá hợp lý nhất, Kiểm soát hàng hóa tồn kho, công nợ, nhập liệu hóa đơn.

- Thực hiện kiểm kê vào cuối tháng và lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ.

- Kiểm tra chi phí, Kiểm tra công nợ của Khách hàng, nhà cung cấp

- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ...

- Báo cáo các số liệu theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc chính xác và kịp thời.

- Nữ: dưới 35 tuổi

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí kế toán

- Khả năng World, Excel cơ bản

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Giao tiếp tự tin, nhanh nhẹn, vui vẻ.

- Có kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp giữa các bộ phận

Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 7.000.000đ - 8.000.000đ/tháng

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

