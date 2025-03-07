Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT KHANG ĐIỀN làm việc tại Bình Phước thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 137 nguyễn thị nhung khu đô thị vạn phúc, hiệp bình phước

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm công việc của kế toán tổng hợp (cập nhật số liệu, kiểm tra tính logic của sổ sách kế toán, lập BCTC và kiểm tra tính logic của BCTC… )

Thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định của kế toán và các chế độ, chính sách Thuế hiện hành;

Lên kế hoạch bổ sung chi phí cho phù hợp.

Tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành từng công trình, hạng mục công trình

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo quản trị.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, tham gia giải trình số liệu khi quyết toán thuế

Tư vấn cho ban giám đốc công ty về các vấn đề tài chính, thuế…

Lập tổng mức đầu tư, lên danh mục hồ sơ và làm hồ sơ vay vốn của ngân hàng

Báo cáo tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

Báo cáo lãi lỗ từng công trình;

Báo cáo đối chiếu kế hoạch tài chính;

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính...

- Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

-Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vựng xây dựng

- Có hiểu biết về luật Thuế, cẩn thận- chi tiết trong công việc.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, xử lý vấn đề tốt và hướng đến hiệu quả công việc.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (Word, excel, thao tác thành thạo phầm mềm Misa)

- Khả năng bao quát và giám sát công việc.

- Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Khả năng tổng hợp, phân tích, giải quyết các công việc phát sinh

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có sức khỏe tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo và sắp xếp thời gian.

- Kỹ năng quản lý công việc, giao tiếp và hòa đồng với mọi người.

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mĩ trong công việc. Luôn đảm bảo tính kỹ luật và có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT KHANG ĐIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG : 12.000.000 -16.000.000

- Thử việc 2 tháng, 85 phần trăm lương.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động, thưởng lễ, tết, ...lương tháng 13, du lịch hàng năm...

- Tạo điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng.

- Môi trường làm việc thân thiện, tạo điều kiện phát triển bản thân.

- Học hỏi được nhiều kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT KHANG ĐIỀN

