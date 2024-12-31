Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH G5 Entertainment(Moksha Media) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 32 Triệu

Quyền lợi: Lương 10-32 triệu/tháng, thưởng theo hiệu suất Phúc lợi đầy đủ (Bảo hiểm, nghỉ lễ tết) Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp Cách ứng tuyển: Chuẩn bị 2 bài nhảy Trend TikTok (20-30 giây) Gia nhập đội ngũ và thể hiện tài năng ngay hôm nay!

Yêu cầu: Từ 18 tuổi trở lên, ngoại hình ưa nhìn Ưu tiên: Nhảy, hát, biểu diễn, kinh nghiệm làm nội dung TikTok, biết tiếng Trung Kỹ năng: Nhảy đa dạng, khả năng biểu diễn, làm việc nhóm và học hỏi nhanh

