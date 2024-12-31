Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH G5 Entertainment(Moksha Media) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 32 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công Ty TNHH G5 Entertainment(Moksha Media)
Mức lương
10 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 68 Đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 10 - 32 Triệu
Yêu cầu:
Từ 18 tuổi trở lên, ngoại hình ưa nhìn
Ưu tiên: Nhảy, hát, biểu diễn, kinh nghiệm làm nội dung TikTok, biết tiếng Trung
Kỹ năng: Nhảy đa dạng, khả năng biểu diễn, làm việc nhóm và học hỏi nhanh
Với Mức Lương 10 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quyền lợi:
Lương 10-32 triệu/tháng, thưởng theo hiệu suất
Phúc lợi đầy đủ (Bảo hiểm, nghỉ lễ tết)
Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Cách ứng tuyển:
Chuẩn bị 2 bài nhảy Trend TikTok (20-30 giây)
Gia nhập đội ngũ và thể hiện tài năng ngay hôm nay!
Tại Công Ty TNHH G5 Entertainment(Moksha Media) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH G5 Entertainment(Moksha Media)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
