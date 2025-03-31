Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho kasati, Hẻm 354 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng thang bảng lương

Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách, chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho NLĐ

Thực hiện kiểm tra các tình hình chấp hành các chính sách về chế độ tiền lương, BHXH, Kinh phí công đoàn.

Quyết toán Thuế TNCN

Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí kế toán tiền lương

Tốt nghiệp từ CĐ Chuyên ngành kế toán

Am hiểu về luật thuế, báo cáo quyết toán thuế TNCN

Cẩn thận, tỉ mỉ, Biết sắp xếp công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường hòa đồng, thân thiện.

Lương, thưởng (Tết, các ngày lễ trong năm) hấp dẫn theo quy định của Nhà nước.

Được đóng BHXH, BHYT, phép năm đầy đủ theo quy định của Nhà nước (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức).

Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Liên hoan hàng năm, hàng tháng

Cung cấp laptop, máy tính cá nhân.

