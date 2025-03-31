Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Kho kasati, Hẻm 354 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng thang bảng lương
Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách, chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho NLĐ
Thực hiện kiểm tra các tình hình chấp hành các chính sách về chế độ tiền lương, BHXH, Kinh phí công đoàn.
Quyết toán Thuế TNCN
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí kế toán tiền lương
Tốt nghiệp từ CĐ Chuyên ngành kế toán
Am hiểu về luật thuế, báo cáo quyết toán thuế TNCN
Cẩn thận, tỉ mỉ, Biết sắp xếp công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường hòa đồng, thân thiện.
Lương, thưởng (Tết, các ngày lễ trong năm) hấp dẫn theo quy định của Nhà nước.
Được đóng BHXH, BHYT, phép năm đầy đủ theo quy định của Nhà nước (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức).
Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Liên hoan hàng năm, hàng tháng
Cung cấp laptop, máy tính cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
