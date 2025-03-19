Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Thực hiện công tác kế toán tổng hợp, bao gồm việc thu thập, ghi nhận và kiểm tra các giao dịch tài chính của công ty.

Kiểm tra doanh thu bán hàng tại cửa hàng bao gồm bán hàng qua đối tác. Đối chiếu dòng tiền hàng ngày.

Nhập hóa đơn mua hàng, đối chiếu công nợ nhà cung với Bộ phận mua hàng.

Quản lý các khoản thu chi, đối chiếu và kiểm tra các giao dịch ngân hàng.

Hướng dẫn các cửa hàng nhập kho và đối chiếu kho.

Tiếp nhận chứng từ thanh toán của các phòng ban, lập kế hoạch thanh toán.

Hàng tháng thực hiện kiểm kê và làm báo cáo kiểm kê.

Đảm bảo rằng tất cả các chứng từ, hóa đơn và báo cáo đều được lưu trữ và quản lý đúng quy định.

Chấm công, tính lương, thưởng của CBNV, hoàn thiện số liệu, tính lương hàng tháng, đảm bảo chi trả tiền lương chính xác và đúng hạn.

Giải đáp thắc mắc của nhân viên về tiền lương, các khoản phụ cấp, chế độ đãi ngộ.

Cập nhật, quản lý và bảo mật hồ sơ nhân sự liên quan đến tiền lương và các thông tin quan trọng khác.

Tiếp nhận, xem xét các đề xuất điều chỉnh lương, vị trí công việc của CBNV công ty, tư vấn đánh giá năng lực CBNV phối hợp trực tiếp trong công việc.

Theo dõi quá trình tiếp nhận nhân sự mới, nhân sự nghỉ việc, đảm bảo đúng quy định, quy trình của công ty.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp Quản lý trực tiếp.