Tuyển Kế toán tiền lương ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

ALC CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
ALC CORPORATION

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại ALC CORPORATION

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trụ sở chính Công ty ALC, Lô B2, đường C2, khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đảm bảo tính đầy đủ lương và các khoản phụ cấp của người lao động theo quy định Nhà nước và của Công ty đúng thời hạn.
- Cập nhật thông tin nhân viên, lương
- Lập bảng chấm công và tính lương cho nhân viên.
- Lập lệnh chuyển khoản và thanh toán lương tiền mặt (nếu có)
- Gửi phiếu lương cho nhân viên
- Theo dõi nghỉ phép hàng năm cho nhân viên
Công tác liên quan đến Bảo hiểm xã hội:
- Thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Thủ tục ốm đau, thai sản, tai nạn lao động mà người lao động được hưởng.
- Thanh toán tiền Bảo hiểm xã hội, BHYT , BHTN
Công tác liên quan đến Thuế thu nhập cá nhân:
- Thực hiện thủ tục cấp mã số thuế và giảm trừ gia cảnh cho Người lao động
- Cập nhật, điều chỉnh thông tin mã số thuế
- Thực hiện tờ khai khấu trừ thuế hàng tháng
- Quyết toán thuế TNCN, hoàn thuế TNCN
Thực hiện báo cáo và những công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
- Có kinh nghiệm làm Kế toán lương cty Sản xuất tối thiểu 1 năm
- Thành thạo tin học văn phòng
- Tiếng Anh cơ bản

Tại ALC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa tại công ty
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Khám sức khỏe định kỳ
Du lịch hàng năm cùng cty
Thưởng lương tháng 13
Xem xét tăng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ALC CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ALC CORPORATION

ALC CORPORATION

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B2, Đường C2, KCN Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (Bên cạnh Trạm thu phí cầu Phú Mỹ)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

