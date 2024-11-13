Tuyển Kế toán tiền lương ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trụ sở chính Công ty ALC, Lô B2, đường C2, khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Quận 2

Đảm bảo tính đầy đủ lương và các khoản phụ cấp của người lao động theo quy định Nhà nước và của Công ty đúng thời hạn.

- Cập nhật thông tin nhân viên, lương

- Lập bảng chấm công và tính lương cho nhân viên.

- Lập lệnh chuyển khoản và thanh toán lương tiền mặt (nếu có)

- Gửi phiếu lương cho nhân viên

- Theo dõi nghỉ phép hàng năm cho nhân viên

Công tác liên quan đến Bảo hiểm xã hội:

- Thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Thủ tục ốm đau, thai sản, tai nạn lao động mà người lao động được hưởng.

- Thanh toán tiền Bảo hiểm xã hội, BHYT , BHTN

Công tác liên quan đến Thuế thu nhập cá nhân:

- Thực hiện thủ tục cấp mã số thuế và giảm trừ gia cảnh cho Người lao động

- Cập nhật, điều chỉnh thông tin mã số thuế

- Thực hiện tờ khai khấu trừ thuế hàng tháng

- Quyết toán thuế TNCN, hoàn thuế TNCN

Thực hiện báo cáo và những công việc phát sinh khác

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Có kinh nghiệm làm Kế toán lương cty Sản xuất tối thiểu 1 năm

- Thành thạo tin học văn phòng

- Tiếng Anh cơ bản

Tại ALC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa tại công ty

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Khám sức khỏe định kỳ

Du lịch hàng năm cùng cty

Thưởng lương tháng 13

Xem xét tăng lương định kỳ

