Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12A Núi Thành, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập HĐLĐ, trình ký và lưu trữ.

Kiểm tra, lưu trư hợp đồng khách hàng thuộc dự án, khối vận hành quản lý.

Đăng ký lao động tham gia BHXH, điều chỉnh tăng giảm BHXH.

Tính lương, kiểm tra bảng lương trên phần mềm Odoo (Payroll).

Tổng hợp, lập bản lương cứng dự án và bảng cứng thanh toán lương theo tháng.

Trình ký đề nghị thanh toán chi lương, sắp xếp ngân sách thanh toán lương cho người lao động trên phần mềm Odoo (Expenses).

Thực hiện các giao dịch thanh toán lương dự án hình thức online, bản cứng, gửi phiếu lương.

Kiểm tra, xác nhận payslip khối dự án trước khi xuất hóa đơn.

Xuất hóa đơn mẫu, hóa đơn GTGT

Theo dõi, viết email thu hồi công nơ khách hàng thuộc dự án, khối quản lý dự án.

Đăng lý mã số thuế người lao động khối vân hành quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Kế toán hoặc Nhân sự

Tin học văn phòng khá

Giao tiếp tốt

Nhiệt tình trong công việc

Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực

Lương tháng 13; thưởng KPI hàng quý, năm

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Không phải công ty gia đình.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe

Xét tăng lương vào tháng 6 hàng năm

Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Tham gia team building hàng năm, tiệc Year End Party.

Tham gia các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Tiệc Noel.

Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân Viên và Gia Đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

