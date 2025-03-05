Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
- Hồ Chí Minh:
- 12A Núi Thành, Phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lập HĐLĐ, trình ký và lưu trữ.
Kiểm tra, lưu trư hợp đồng khách hàng thuộc dự án, khối vận hành quản lý.
Đăng ký lao động tham gia BHXH, điều chỉnh tăng giảm BHXH.
Tính lương, kiểm tra bảng lương trên phần mềm Odoo (Payroll).
Tổng hợp, lập bản lương cứng dự án và bảng cứng thanh toán lương theo tháng.
Trình ký đề nghị thanh toán chi lương, sắp xếp ngân sách thanh toán lương cho người lao động trên phần mềm Odoo (Expenses).
Thực hiện các giao dịch thanh toán lương dự án hình thức online, bản cứng, gửi phiếu lương.
Kiểm tra, xác nhận payslip khối dự án trước khi xuất hóa đơn.
Xuất hóa đơn mẫu, hóa đơn GTGT
Theo dõi, viết email thu hồi công nơ khách hàng thuộc dự án, khối quản lý dự án.
Đăng lý mã số thuế người lao động khối vân hành quản lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tin học văn phòng khá
Giao tiếp tốt
Nhiệt tình trong công việc
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13; thưởng KPI hàng quý, năm
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Không phải công ty gia đình.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Xét tăng lương vào tháng 6 hàng năm
Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Tham gia team building hàng năm, tiệc Year End Party.
Tham gia các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Tiệc Noel.
Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân Viên và Gia Đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu,.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI