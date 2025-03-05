Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Kế toán tiền lương

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 12A Núi Thành, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập HĐLĐ, trình ký và lưu trữ.
Kiểm tra, lưu trư hợp đồng khách hàng thuộc dự án, khối vận hành quản lý.
Đăng ký lao động tham gia BHXH, điều chỉnh tăng giảm BHXH.
Tính lương, kiểm tra bảng lương trên phần mềm Odoo (Payroll).
Tổng hợp, lập bản lương cứng dự án và bảng cứng thanh toán lương theo tháng.
Trình ký đề nghị thanh toán chi lương, sắp xếp ngân sách thanh toán lương cho người lao động trên phần mềm Odoo (Expenses).
Thực hiện các giao dịch thanh toán lương dự án hình thức online, bản cứng, gửi phiếu lương.
Kiểm tra, xác nhận payslip khối dự án trước khi xuất hóa đơn.
Xuất hóa đơn mẫu, hóa đơn GTGT
Theo dõi, viết email thu hồi công nơ khách hàng thuộc dự án, khối quản lý dự án.
Đăng lý mã số thuế người lao động khối vân hành quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Kế toán hoặc Nhân sự
Tin học văn phòng khá
Giao tiếp tốt
Nhiệt tình trong công việc
Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực
Lương tháng 13; thưởng KPI hàng quý, năm
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Không phải công ty gia đình.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Xét tăng lương vào tháng 6 hàng năm
Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Tham gia team building hàng năm, tiệc Year End Party.
Tham gia các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Tiệc Noel.
Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân Viên và Gia Đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tien-luong-thu-nhap-8-10-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job329106
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 35 Triệu
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh 13 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Tuyển Kế toán tiền lương INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Prime Group
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
Công ty Cổ Phần Prime Group
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE làm việc tại Nghệ An thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Hạn nộp: 03/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eup Group
Tuyển Kế toán tiền lương Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Eup Group
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Hạn nộp: 27/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VTTECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VTTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Tuyển Kế toán tiền lương INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Prime Group
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
Công ty Cổ Phần Prime Group
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE làm việc tại Nghệ An thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Hạn nộp: 03/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eup Group
Tuyển Kế toán tiền lương Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Eup Group
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Hạn nộp: 27/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tiền lương ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu ALC CORPORATION
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH G5 Entertainment(Moksha Media) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 32 Triệu Công Ty TNHH G5 Entertainment(Moksha Media)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Namyang GLOBAL Co; LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Namyang GLOBAL Co; LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tiền lương Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Rita Võ
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tiền lương Lantro (Viet Nam) CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu Lantro (Viet Nam) CO., LTD
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm