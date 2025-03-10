Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 112 đường 32, Tiểu khu 1, P. Bình Trị Đông B, Quần Bình Tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Kế toán Tổng hợp

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ kế toán, hạch toán vào hệ thống.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, BCTC,...) đúng hạn.

Theo dõi công nợ, lập kế hoạch thanh toán và báo cáo tình hình tài chính.

Kiểm tra và giám sát việc quản lý quỹ tiền mặt, ngân hàng.

Hỗ trợ quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi cần.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

2. Kế toán Kho

Kiểm soát nhập - xuất - tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, đảm bảo số liệu chính xác.

Đối chiếu số liệu giữa hệ thống kế toán và thực tế kho, đảm bảo không có chênh lệch.

Kiểm tra, xác nhận chứng từ nhập - xuất kho, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình.

Phối hợp với bộ phận kho và sản xuất để theo dõi tình trạng hàng hóa, vật tư.

Lập báo cáo tồn kho định kỳ và đề xuất phương án xử lý hàng hóa tồn đọng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm ở vị trí Kế toán Tổng hợp hoặc Kế toán Kho.

Nắm vững chuẩn mực kế toán, chính sách thuế và các quy định pháp luật liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, Excel,...) và có kinh nghiệm làm việc với kho hàng.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt, chịu được áp lực công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 12 triệu/tháng (Thương lượng theo năng lực).

Thưởng tháng 13, thưởng theo hiệu suất làm việc.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Cơ hội đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện với đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau.

Làm việc từ thứ 2 - thứ 7 (8:00 - 17:00).

Địa điểm làm việc: 114 Đường số 32, Tiểu Khu 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

