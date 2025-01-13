Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 137 Dương Văn An, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

1.Kế toán tiền lương:

• Kiểm tra và rà soát bảng lương, đảm bảo tính chính xác trước khi phê duyệt và chi trả.

2.Kế toán tài sản:

• Quản lý, theo dõi và lập hồ sơ các tài sản cố định và tài sản khác của công ty.

• Thực hiện trích khấu hao, kiểm kê định kỳ và báo cáo tình trạng sử dụng tài sản.

3.Kế toán bán hàng:

• Theo dõi, quản lý và nắm vững chính sách bán hàng, công nợ khách hàng.

• Xuất hóa đơn bán hàng và kiểm tra tính hợp lệ của các giao dịch bán hàng.

• Đối chiếu và quản lý các khoản công nợ liên quan

4.Kế toán tổng hợp và giá thành:

• Tổng hợp và kiểm tra các yếu tố đầu vào.

• Tính toán giá thành sản xuất và lập báo cáo giá thành.

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, khách hàng và nhà cung cấp.

• Lập báo cáo tài chính riêng lẻ cho từng công ty và hợp nhất báo cáo giữa công ty với chi nhánh.

5.Kế toán ngân hàng:

• Lập kế hoạch thu chi và thanh toán, đảm bảo dòng tiền được điều phối hợp lý giữa các công ty.

• Nhập liệu các chứng từ thu chi ngân hàng, đối chiếu và chốt số liệu sổ phụ hàng tháng.

6. Các nhiệm vụ kế toán khác

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ: Cử nhân (hoặc tương đương trở lên). Chuyên ngành Kế toán, Kế toán – Tài chính ...

• Ít nhất3 nămkinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nhóm ngành hàng nông sản, ngành hàng mỹ phẩm, FMCG, thương mại.

• Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.

• Am hiểu về quy trình tính giá thành sản phẩm, hạch toán chi phí và lập báo cáo tài chính.

• Có kiến thức về thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN) và quy định liên quan.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (MISA là ưu tiên) và Microsoft Excel.

• Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo tốt.

• Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

• Cẩn thận, trung thực, có tư duy logic và chịu được áp lực công việc cao.

Quyền Lợi

Thời gian làm việc: T2-T6 (08h30-18h00)

Lương thưởng (thỏa thuận theo năng lực) từ 15 triệu/ tháng

Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/năm

Thử việc: 2 tháng

Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ...

Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân

Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày

Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...)

Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên)

Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ...

Party định kỳ

Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác

Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng

Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên

Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

