Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 277A Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kế toán
Quản lý các nhiệm vụ kế toán, bao gồm các khoản phải trả, phải thu và các mục nhập sổ cái chung;
Đảm bảo báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm chính xác và kịp thời;
Chuẩn bị và đảm bảo đóng sổ cuối tháng, cuối năm đúng thời hạn;
Chuẩn bị đối chiếu BS, xử lý quản lý dòng tiền, theo dõi việc tuân thủ ngân sách;
Nhập hóa đơn AP vào hệ thống phần mềm;
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, theo dõi việc thu tiền từ khách hàng;
Chuẩn bị và nộp báo cáo thống kê;
Liên hệ với ngân hàng và các cơ quan để giải quyết các vấn đề liên quan.
2. Thuế
Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm;
Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và quản lý kiểm toán thuế khi cần thiết.
3. Phân tích tài chính
Hỗ trợ phân tích dữ liệu tài chính để hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược và ra quyết định;
Cung cấp thông tin chi tiết về quản lý chi phí và hiệu suất tài chính.
4. Internal control & Audit
Duy trì và cải thiện hệ thống kế toán và quy trình kiểm soát nội bộ;
Đảm bảo tuân thủ các chính sách và chuẩn mực kế toán của công ty;
Phối hợp với các kiểm toán viên bên ngoài trong quá trình kiểm toán tài chính;
Duy trì hồ sơ có tổ chức về các giao dịch và chứng từ tài chính;
Các nhiệm vụ khác của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan khác;
Có thể sử dụng tốt tiếng Anh đọc, viết, giao tiếp (không bắt buộc);
Thành thạo thuế và các quy định liên quan;
Trên 3 năm kinh nghiệm (ưu tiên làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử/kinh doanh trực tuyến/bán lẻ);
Thành thạo MS Office & các công cụ làm việc;
Kỹ năng phân tích, báo cáo và giải quyết vấn đề tốt;
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức;
Thái độ làm việc nghiêm túc, siêng năng, tập trung, có trách nhiệm và lâu dài;
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác.

Tại CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm dựa trên đánh giá kết quả công việc
Đầy đủ quyền lợi theo quy định: BHXH, BHYT, phép năm...
Quà hoặc bonus Sinh nhật, lễ Tết, 8/3...
Công ty cấp phát thiết bị làm việc
Team building, YEP...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING

CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 353-355 An Dương Vương, quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

