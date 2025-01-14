Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG FANSIPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG FANSIPAN
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG FANSIPAN

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18 đường số 8, khu phố 4, phường hiệp bình chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Thực hiện công tác kế toán tổng hợp: Ghi nhận và hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu, chi, công nợ, ngân hàng, tài sản cố định, và các giao dịch tài chính khác của công ty.
Thực hiện công tác kế toán tổng hợp
Lập và kiểm tra báo cáo tài chính: Thực hiện lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm, đảm bảo các số liệu chính xác, đầy đủ và tuân thủ chuẩn mực kế toán.
Lập và kiểm tra báo cáo tài chính
Quản lý công nợ: Kiểm tra và theo dõi công nợ phải thu và phải trả, đảm bảo các khoản công nợ được xử lý kịp thời và hiệu quả.
Quản lý công nợ
Giám sát công tác thuế: Hạch toán và báo cáo thuế (VAT, TNDN, TNCN), đảm bảo các nghĩa vụ thuế của công ty được thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Giám sát công tác thuế
Cung cấp báo cáo tài chính cho ban lãnh đạo: Cung cấp các báo cáo tài chính định kỳ và phân tích tài chính hỗ trợ ban lãnh đạo trong các quyết định chiến lược về tài chính và chi phí.
Cung cấp báo cáo tài chính cho ban lãnh đạo
Hỗ trợ lập ngân sách và dự toán: Tham gia vào công tác lập kế hoạch tài chính, ngân sách cho các hoạt động kho vận và hỗ trợ giám sát dòng tiền công ty.
Hỗ trợ lập ngân sách và dự toán
Phối hợp với đội ngũ kế toán: Làm việc cùng 2 kế toán viên để thực hiện công việc kế toán hàng ngày, phân công nhiệm vụ và hỗ trợ khi cần thiết, đảm bảo mọi công việc của bộ phận kế toán được hoàn thành đúng hạn và chính xác.
Phối hợp với đội ngũ kế toán: L

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên.
Nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính.
Có ít nhất 3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ngành xây dựng.
Kiến thức vững về các chuẩn mực kế toán, quy định thuế và pháp lý liên quan đến ngành xây dựng.
Thành thạo word, exel phần mềm kế toán.
Cầu tiến, mong muốn học hỏi và phát triển trong công việc của mình.
Có kinh nghiệm trong việc hạch toán các nghiệp vụ tài chính, quản lý công nợ, và báo cáo thuế.
Thành thạo các phần mềm kế toán (Misa, FAST, ERP) và MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
Kỹ năng phân tích tài chính tốt, khả năng làm việc độc lập và quản lý công việc hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày báo cáo tài chính rõ ràng cho các bộ phận liên quan.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và tuân thủ thời gian nghiêm ngặt.
Tuổi dưới 30

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG FANSIPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận. Thời gian thử việc: 2 tháng (thử việc vẫn nhận đủ lương, sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm)
Được tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định.
Được tạo điều kiện tham gia các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn.
Tổ chức team building và du lịch hàng năm.
Thưởng lễ, Tết & các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Có lương tháng 13 và thưởng theo năng suất.
Thời gian xét tăng lương: 1 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG FANSIPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG FANSIPAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 Đường Số 8, Khu phố. 4, P Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

