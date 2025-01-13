Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32A Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

+ Thực hiện lập các mẫu biểu, tài liệu của PKT theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Làm kế toán thuế; các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thuế GTGT, TNCN...

+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

- Quản lý hệ thống kế toán - sổ sách - chứng từ của Công ty:

+ Kiểm tra, giám sát các hợp đồng kinh tế

+ Kiểm tra, đối chiếu công nợ khách hàng

+ Kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi công ty

- Thực hiện báo cáo tài chính của công ty.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, tài chính, kiểm toán

- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí tương tự

- Nắm được nghiệp vụ Kế toán và Luật Kế toán

- Trung thực, cẩn thận, bảo mật, có tinh thần trách nhiệm cao

- Siêng năng, nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi.

- Biết sử dụng tin học, đặc biệt là Excel

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương đến 17tr/tháng

- Được review lương theo giai đoạn, tuỳ theo năng lực

- Cung cấp máy tính, thiết bị phục vụ cho công việc

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Có cơ hội thăng tiến, tăng thu nhập

- Ưu đãi khi mua hàng nội bộ

- Thưởng Tết, tham gia các hoạt động kết nối của Công ty (du lịch, teambuilding...)

- Chế độ BHXH, BHYT.. theo quy định Pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin