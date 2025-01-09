Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hướng dẫn nhân viên Lập báo cáo tài chính
- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm
- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê...
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương
• - Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm là lợi thế
• - Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.
• - Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế
• - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán
• - Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng, được hưởng 85% lương chính thức, được đào tạo qua công việc
- Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn
- Team building hằng năm và các chương trình nội bộ
-Sau thời gian thử việc được đóng BHXH
-Được 12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 110 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

