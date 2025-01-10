Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Hoàng Gia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Tập Đoàn Hoàng Gia Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- 600 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT, ….
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao.
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định.
- Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo qua các nghiệp vụ kế toán.
- Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng cho doanh nghiệp như báo cáo thuế hay tờ khai thuế GTGT và lập báo cáo nội bộ công ty.
- Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ trong tháng.
- Gia hạn về việc nộp thuế cho công ty nếu xảy ra các vấn đề phát sinh.
- Lập báo cáo quý theo quy định như thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế.
- Tổng hợp, thống kế và đối chiếu các số liệu báo cáo.
- Hỗ trợ các công việc của các phòng ban khác có liên quan khi được yêu cầu từ cấp quản lý.
-Ưu tiên nếu ứng viêncó kinh nghiệm bên lĩnh vực xây dựng, nội thất
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Xây dựng
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn Hoàng Gia Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Hoàng Gia Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI