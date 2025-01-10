Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Hoàng Gia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT, ….

- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao.

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả.

- Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định.

- Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo qua các nghiệp vụ kế toán.

- Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng cho doanh nghiệp như báo cáo thuế hay tờ khai thuế GTGT và lập báo cáo nội bộ công ty.

- Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ trong tháng.

- Gia hạn về việc nộp thuế cho công ty nếu xảy ra các vấn đề phát sinh.

- Lập báo cáo quý theo quy định như thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế.

- Tổng hợp, thống kế và đối chiếu các số liệu báo cáo.

- Hỗ trợ các công việc của các phòng ban khác có liên quan khi được yêu cầu từ cấp quản lý.

-Ưu tiên nếu ứng viêncó kinh nghiệm bên lĩnh vực xây dựng, nội thất

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Xây dựng

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh