Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH SAMASER Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý chung mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Kế toán; Tham mưu cho Ban Giám đốc để ra các Quyết định về chính sách & kế hoạch tài chính của Công ty;

2. Tổng hợp và soán xét chứng từ Kế toán, kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết giữa các đơn vị nội bộ;

3. Kiểm soát công nợ các nhà cung cấp;

4. Tập hợp dữ liệu lên báo cáo lãi lỗ hàng tháng;

5. Lập và lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật & yêu cầu của công ty;

6. Các nghiệp vụ liên quan thuế, hoàn thuế;

7. Làm việc với cơ quan chức năng định kỳ và đột xuất: Cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán,...

8. Tham gia xây dựng quy trình kế toán quản lý rủi ro các phần hành kế toán đảm bảo tính chính xác số liệu; Hạn chế các sai sót sổ sách và các phương pháp đánh giá hạch toán;

9. Tham gia 100% các khoá đào tạo nghiệp vụ công ty tổ chức;

10. Các công việc chi tiết khác trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 6 tháng – 1 năm

- Tốt nghiệp từ CĐ trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế..

- Khả năng tự học cao

- Ngoại ngữ: có thể giao tiếp và làm việc trên hợp đồng tiếng Anh

Kỹ năng:

- Phân tích, tổng hợp số liệu

- Kỹ năng tính toán

Tại Công ty TNHH SAMASER Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn - thỏa thuận theo năng lực trực tiếp khi phỏng vấn

- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi BHYT, BHXH theo quy định của luật

- 12 ngày phép/ năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SAMASER Holdings

