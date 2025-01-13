Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Coalimex, 29

- 31 đường Đinh Bộ Lĩnh, P24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán, bao gồm kế toán công nợ và kế toán thuế.
Ghi nhận và kiểm tra chính xác các nghiệp vụ phát sinh, bao gồm doanh thu, chi phí, tiền lương, thuế, và tài sản cố định.
Lập báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, quý, và năm theo quy định.
Tổng hợp và phân tích số liệu tài chính để dự báo dòng tiền, lợi nhuận, và rủi ro.
Quản Lý Dòng Tiền:Theo dõi, kiểm soát dòng tiền vào và ra của công ty.
Lập kế hoạch tài chính để đảm bảo công ty luôn có đủ tiền mặt cho các hoạt động kinh doanh.
Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNCN, TNDN) đúng thời hạn.
Đảm bảo các thủ tục liên quan đến thuế và pháp lý kế toán tuân thủ đúng quy định hiện hành.
Làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán khi cần thiết.
Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.
Kiểm tra và đối chiếu dữ liệu công nợ với các bộ phận liên quan.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán để quản lý và lưu trữ dữ liệu.
Kiểm tra và bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các chứng từ và hồ sơ kế toán.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình Độ và Kinh Nghiệm:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
Biết làm báo cáo kế toán quản trị
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, phân phối, hoặc sản xuất.
2. Kỹ Năng:
Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, FAST, hoặc tương đương) và tin học văn phòng (Excel, Word).
Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính.
Kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và làm việc độc lập.
Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
3.Thái Độ và Tinh Thần Làm Việc:
Tỉ mỉ, cẩn thận và trách nhiệm trong công việc.
Cam kết tuân thủ đúng quy định về tài chính và kế toán.
Sẵn sàng học hỏi và cải thiện quy trình làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, chính sách thưởng Quý/Năm, thưởng chuyên cần
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, sinh nhật, hiếu, hỉ,...
Lương tháng 13
Hỗ trợ đồng phục
Du lịch Công ty, team building, dã ngoại,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà coalimex, 29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

