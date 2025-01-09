Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 6, The Galleria Metro 6 Building, 59 Đ. Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm soát và hạch toán kế toán:
• Kiểm tra, tổng hợp và thực hiện tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh (doanh thu, chi phí, công nợ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tài sản cố định, ...).
• Hạch toán lương, BHXH, TNCN.
2. Thuế:
• Kiểm soát hóa đơn, cân đối VAT, lợi nhuận.
• Lập báo cáo tài chính nội bộ và thuế.
• Làm việc với cơ quan thuế.
3. Khác:
• Báo cáo giải trình chi tiết định kỳ theo quy định.
• Các công việc khác được phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm tương đương.

Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
• TeamBuilding, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, hiếu hỷ, ...
• Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, đào tạo chuyên môn, phát triển bản thân.
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, The Galleria Metro 6 Building, song hành xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

