Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, The Galleria Metro 6 Building, 59 Đ. Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thủ Đức, Quận Thủ Đức

1. Kiểm soát và hạch toán kế toán:

• Kiểm tra, tổng hợp và thực hiện tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh (doanh thu, chi phí, công nợ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tài sản cố định, ...).

• Hạch toán lương, BHXH, TNCN.

2. Thuế:

• Kiểm soát hóa đơn, cân đối VAT, lợi nhuận.

• Lập báo cáo tài chính nội bộ và thuế.

• Làm việc với cơ quan thuế.

3. Khác:

• Báo cáo giải trình chi tiết định kỳ theo quy định.

• Các công việc khác được phân công của cấp trên.

2. Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm tương đương.

Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

• TeamBuilding, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, hiếu hỷ, ...

• Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, đào tạo chuyên môn, phát triển bản thân.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung

