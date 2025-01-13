Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PADDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 412/3 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp, bao gồm các công việc liên quan đến kế toán thuế, kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, hợp lý của các chứng từ, hóa đơn liên quan đến các giao dịch tài chính.

Lập và phân tích báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng năm) theo yêu cầu của ban lãnh đạo và các cơ quan nhà nước.

Theo dõi, đối chiếu và kiểm tra công nợ phải thu, phải trả.

Thực hiện các công việc liên quan đến quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế và các tổ chức tài chính liên quan.

Hỗ trợ trong việc xây dựng, duy trì và cải tiến các quy trình kế toán, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp.

Cập nhật và áp dụng các quy định, chính sách mới về tài chính, kế toán, thuế vào công việc hàng ngày.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật liên quan.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa...) và các phần mềm văn phòng (Excel, Word, v.v.).

Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PADDY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội học hỏi, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PADDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin